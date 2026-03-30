Für Werbeevent zahlen?

«Für die 10 Franken wurde kaum etwas geboten», sagt eine von mehreren Müttern, die sich beim Beobachter gemeldet haben. Eine andere fügt hinzu: «Man konnte nur Stempel sammeln – an wenig aufregenden Orten im Zoo oder bei der Baustelle. Erzählt wurde an den meisten Ständen nichts. Wieso wir für einen solchen Werbeevent zahlen müssen, erschliesst sich mir nicht.»