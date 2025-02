Wer so nicht weiterkommt, kann sich an den Ombudsman der Privatversicherung und der Suva oder an die Ombudsstelle Krankenversicherung wenden. Letztere ist nur zuständig, wenn die Versicherung auch eine obligatorische Krankenpflegeversicherung anbietet. Und bei der Rechtsberatung UP schätzen Anwältinnen und Anwälte für 100 Franken die Chancen ein und helfen, ein Schreiben an die Versicherung zu verfassen.