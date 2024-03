Erst wenn die Firma in Konkurs fällt, erhalten die Angestellten eine Insolvenzentschädigung in der Höhe von maximal vier Monatslöhnen. Falls eine Firma die Insolvenz hinauszögert, etwa mit Rechtsvorschlägen, bleibt den Betroffenen nur die Klage. In der Zwischenzeit können sie sich an die Arbeitslosenkasse wenden, wenn sie nicht sofort einen neuen Job finden.