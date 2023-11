5. Die Suche nach den unbekannten Grosseltern

Der Spendervater hat wie alle Menschen zwei Vorfahren: Mutter und Vater Durch Samenspende gezeugt Wie finde ich heraus, wer mein Vater ist? . Deshalb lassen sich die väterlichen DNA-Verwandten (Schritt 3) ebenfalls in zwei Gruppen aufteilen: in die Familie der Grossmutter väterlicherseits und in die Familie des Grossvaters väterlicherseits. Diese Aufteilung in zwei Gruppen gelingt durch DNA-Vergleiche mithilfe der Datenbank. Welche Gruppe die Grossmutterseite abbildet und welche die Grossvaterseite, bleibt bis Schritt 8 unklar. Klar ist aber, dass es zwei Gruppen sind.