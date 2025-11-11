Wichtig: Kommunikation

Kinder spüren schon im jungen Alter, wenn etwas nicht stimmt. Umso wichtiger ist es, ihnen klarzumachen, dass man sich trennt und was das bedeutet. Über Streit oder Trennungsgründe sollte man mit dem Kind nicht diskutieren, sondern ihm versichern, dass beide Elternteile weiterhin da sind und es nichts mit ihm zu tun hat. Auch dass Mama oder Papa ausziehen wird, sollte vorgängig mitgeteilt werden.