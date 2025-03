Bei den Zahlen kann einem schwindlig werden: 1200 Milliarden Franken Vermögen. So viel Geld verwalten die 1300 Pensionskassen im Auftrag der 4,3 Millionen Versicherten. Was machen sie mit diesem Geld, und wie hoch sind die Kosten für die Verwaltung dieser enormen Summe? Für eine Minderheit im Parlament ist das zu wenig klar. Sie fordert in einem Vorstoss mehr Transparenz.