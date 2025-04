So entstehen Lücken

Damit ein Jahr als Beitragsjahr angerechnet wird, muss man nicht zwingend Geld in die erste Säule einzahlen. Bei Verheirateten genügt es in der Regel, wenn einer der beiden verdient und damit in die AHV einzahlt – der Ehepartner oder die Ehepartnerin ist dann mitversichert und hat auch ohne eigene Einzahlung keine Lücke.