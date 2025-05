Bonuskürzungen nach Rang

Das EFD ordnete daraufhin am 23. Mai 2023 eine konzernweite Kürzung oder Streichung der ausstehenden Bonuszahlungen in der Höhe von rund 60 Millionen Franken an. Laut dem BVGer sollten diese bei der Geschäftsleitung gestrichen, bei der Ebene direkt darunter um 50 Prozent und zwei Stufen darunter um 25 Prozent gekürzt werden. Diese Entscheidung betraf rund 1000 Personen. Zwölf von ihnen reichten Beschwerde beim BVGer ein.