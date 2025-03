Finanzprofessor mit radikalem Vorschlag

Ganz anders sieht es Marc Chesney, emeritierter Professor für Finanzmathematik an der Universität Zürich. Er warnte bereits vor Jahren vor den Systemrisiken bei der Credit Suisse. Chesney will noch weiter gehen als Ständerat Jakob Stark. «Ich würde die Löhne und Boni bei einer Million Franken deckeln. Damit lebt es sich in der Schweiz immer noch sehr, sehr gut.» Die hohen Vergütungen sowie die Gratisstaatsgarantie für die UBS sind gemäss Chesney mitverantwortlich für die Bankenkrisen. Diese enormen Summen lockten Personen an, die mit Steuerzahlergeld pokern wollten, ohne dass sie für das Risiko geradestehen müssten.