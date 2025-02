Jedes Jahr erfasst das Bundesamt für Statistik, was die Schweizer Bevölkerung für den Haushalt ausgibt. Dieses Jahr war zufällig der Beobachter-Journalist Thomas Angeli unter den Befragten. Was er dabei erlebte, erfahren Sie in seinem Erfahrungsbericht «Mein Monat in Absurdistan». Und im Quiz hier unten können Sie abschätzen, wofür die Schweizer Bevölkerung 2022 im Schnitt ihr Geld ausgegeben hat. Viel Spass!