Es sei an der Zeit, «die Weichen neu zu stellen für ein neues Denken in der Alterspolitik», sagt Heim. Negative Altersbilder führten zu Geringschätzung und Diskriminierung. Sie nennt Beispiele wie Entlassungen von über 50-Jährigen im Arbeitsmarkt, Diskriminierung im Wohnungsmarkt und im Gesundheitswesen. Medikamente würden oft nur an Jüngeren getestet, was zu Fehldosierungen bei Älteren führen könne.