Die Hauseigentümerquote bei Älteren ist besonders hoch – es ist also wahrscheinlich, dass viele mit Blick auf die eigenen Interessen abgestimmt haben. Und es gehen mehr Alte als Junge an die Urne. Leben wir zunehmend in einer Herrschaft der Alten?

Die Altersgruppen der Schweizer Stimmbevölkerung sind recht ausgeglichen. Laut dem Bundesamt für Statistik gab es 2024 etwa gleich viele über 65-jährige Stimmberechtigte wie 20- bis 39-Jährige. Leider gehen Junge seltener an die Urne als die ältere Bevölkerung. Würden sie ihre demokratischen Rechte nutzen, könnten sie zahlenmässig durchaus mit den Älteren mithalten. Das ist aber noch längst kein Grund, Letztere dafür als Übermacht zu kritisieren und ihnen das Stimmrecht entziehen zu wollen.