Besonders KMU unterschätzen laut dem Studienautor die Risiken, wenn ein Missstand unentdeckt bleibt. «Viele KMU unterliegen der Illusion, dass man sich ohnehin kennt und Probleme informell anspricht. In der Realität kommt es aber auch dort häufig zu Missständen.» Hauser sagt, er begegne immer wieder Unternehmen, in denen Missstände seit Jahren bekannt seien, ohne dass die Leitung davon wisse. «So können Probleme ungestört wachsen, bis sie enorme Schäden verursachen und im schlimmsten Fall die gesamte Firma in die Insolvenz treiben.»