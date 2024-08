Nussbaumer, die in Wahrheit anders heisst, musste während mehrerer Jahre sexuelle Übergriffe eines nigerianischen Priesters über sich ergehen lassen, wie der Beobachter publik machte. Der Priester hatte in den 1990er-Jahren in der Schweiz Vertretungen übernommen. Zur Zeit der Missbräuche war Denise Nussbaumer anfänglich 14 Jahre alt. Erst im Erwachsenenalter arbeitete sie die Übergriffe auf und meldete sich schliesslich 2019 beim Bistum.