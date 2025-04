Der jährliche Stromverbrauch des Cern liegt derzeit bei 1,3 Terawattstunden. In der zweiten Phase des Projekts soll er laut Machbarkeitsstudie fast 3 Terawattstunden betragen, was weit über dem Verbrauch des Kantons Genf liegt. Wohin soll unser teurer und immer knapper werdender Strom zuerst fliessen: in die Elektrifizierung von Fahrzeugen, in Wärmepumpen, in künstliche Intelligenz, in Bitcoins – oder in dieses Projekt?