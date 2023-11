Es gibt so einiges, was man als Kind tut und im weiteren Verlauf des Lebens aufgibt. Zum Glück, denn vieles davon wäre im Erwachsenenalter recht befremdlich: Man stelle sich vor, man würde sich in einem langweiligen Meeting zur Belustigung die Hand in den sabbernden Mund schieben. Den Job dürfte man danach los sein.