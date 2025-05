Gesetzlicher Maulkorb für die Finanzkontrolle

Mit einer Stichprobe prüft die EFK, ob die Angaben der politischen Player korrekt sind. Doch fände sie Falschangaben, erführe die Öffentlichkeit erst nach einem rechtskräftigen Urteil davon. So lange schweigt die EFK über die Resultate ihrer Kontrollen. So will es das Gesetz.