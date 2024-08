Für die beiden Urnengänge haben die Grünen und die SP insgesamt vier eigene Kampagnen geführt. Bei den Bürgerlichen sind es hingegen nur zwei: Die SVP trat gegen das Stromgesetz an und die Mitte für ihre Krankenkassen-Initiative. Die FDP hat in dieser Zeit keine eigene Kampagne geführt, war aber Teil von mehreren Komitees.



Damit wird klar: Wird der Abstimmungskampf von einem Komitee und nicht von der Partei selbst geführt, taucht das Abstimmungsbudget nicht in den Jahreseinkünften der Partei auf – entsprechend gering fallen offiziell ihre Jahreseinnahmen aus.