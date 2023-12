In meiner Verzweiflung suche ich nach religiösen Anknüpfungspunkten – und muss lange in meiner alten Bibel blättern, bis ich fündig werde. Im Alten Testament entdecke ich folgende Passage: «Besser einer Bärin begegnen, der die Jungen geraubt sind, als einem Toren in seiner Torheit.» Komisch, denke ich noch. Ich hätte an dieser Stelle wohl eher Kamele erwartet, aber egal: Die Bärenfamilie und dazu ein Schild mit diesem Spruch darauf – und mein Adventsfenster ist perfekt. Und politisch korrekt.