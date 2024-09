Von den 2278 Kindern, die zwischen 1979 und 2002 in die Schweiz zur Adoption vermittelt wurden, kamen 256 in den Kanton Zürich und 30 in den Thurgau. In einer Stichprobe untersuchte das Forschungsteam 18 Fälle aus dem Kanton Zürich und sechs aus dem Thurgau.