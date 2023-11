Neues Eisenbahngesetz heisst: zurück zum Status quo

Im September hat das Parlament das neue Eisenbahngesetz angenommen, aktuell läuft die Referendumsfrist. Neu ist: Für die Zulassung ist nun die Eisenbahnagentur der Europäischen Union ERA zuständig. Und die ist nicht an das Dosto-Urteil des Bundesgerichts gebunden. «Nun muss wieder niemand kontrollieren, ob Betroffene die Abfolge von Hindernissen selbständig meistern können», so Hess-Klein. Zurück zum Status quo also. Obwohl Bundesrat Albert Rösti in der parlamentarischen Debatte beteuert hatte, dass Personen mit Behinderung mit dem neuen Gesetz nicht schlechter gestellt würden als zuvor.