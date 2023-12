Das Abenteuer beginnt eine Woche vor der Abreise. Wenn die Panik langsam in den Alltag sickert, man verzweifelt drei Arbeitswochen in eine stopft und sein Umfeld darauf vorbereitet, dass man bald nicht mehr erreichbar ist. Übernächtigt verfasse ich meine Abwesenheitsnotiz, und es fühlt sich an wie ein Testament.