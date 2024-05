In Luzern erhalten Kinder und Jugendliche einen Gutschein

Aktuell sieht es also nicht so aus, dass in der Schweiz der ÖV kostenlos wird. Aber: Es gab immer wieder Bestrebungen, den ÖV für Kinder gratis zu machen. Das widerspricht der Bundesverfassung nämlich nicht.



So erhalten zum Beispiel Kinder und Jugendliche (zwischen 6 und 16 Jahren) in Luzern seit dem Sommer 2021 einen Gutschein im Wert von 300 Franken für den ÖV. Der Stadtrat will damit die Familien finanziell entlasten.