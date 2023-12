Herbst! Kaum hat man sich an den farbigen Baumkronen erfreut, kitzelt es einen auch schon in der Nase, im Hals und in den Ohren – tatütata, die Erkältung ist da! Das Äquivalent zum Heuschnupfen im Frühling, der Nervtöter und Müdmacher vor dem Jahresende. Es wird geschneuzt, geschnoddert, gehustet und gerotzt, was das Zeug hält. Im ÖV, in Restaurants und im Büro umspielt einen die liebliche Kakofonie der vireninduzierten Geräuschkulisse.