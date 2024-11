In der Medienmitteilung wird versichert, die Guido-Fluri-Stiftung betreibe die neue Anlaufstelle «völlig unabhängig»: «Sie erhält insbesondere keine Zuwendungen von Seiten Heilsarmee im Zusammenhang mit der Anlaufstelle. Einschätzungen zu Missbrauchsfällen und die Anträge zur notwendigen Aufarbeitung im Einzelfall erfolgen ohne jegliche Einflussnahme von Seiten Heilsarmee.» Die Stelle wurde am 1. November in Betrieb genommen und ist sowohl kostenlos als auch anonym.