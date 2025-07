Und damit sind wir, um auf einer positiven Note zu schliessen, beim Gegengift angekommen. Wider die Authentizität! Für den radikalen Mainstream! Ferien sind kein Wettbewerb auf der Tartanbahn der Wahrhaftigkeit. Und wer mal mit einem dieser Entdecker auf Authentizitätssafari war, der weiss: So was dauert Stunden! Zeitverschwendung! Authentisch ist zum Beispiel Mikroplastik am Strand. Authentisch zu reisen, heisst je nachdem, im Stau zu stehen bei 40 Grad im Schatten. Authentisch ist ein komplett verkochter Risotto mit Meerblick und lauwarmem Wein für 180 Euro, per favore.