Thujahecken, so muss man die Aussagen des Experten verstehen, sind unter Gesichtspunkten der Biodiversität ungefähr so wertvoll wie ein Parkplatz in Einsiedeln, Kanton Schwyz. Also gar nicht. Frei nach Bertolt Brecht: Was ist das Vergiften einer Thujahecke gegen das Pflanzen einer Thujahecke? Vorhang zu. Und alle Fragen offen.