Das Tötungsdelikt war kein Einzelfall. Seit Beginn des Jahres wurden in der Schweiz mindestens 25 Frauen durch Männer umgebracht. Im Durchschnitt stirbt jede zweite Woche eine Frau durch einen Mann. Oft sind die Täter Ex-Partner, Familienmitglieder, Bekannte.



Die Schweizer Gesellschaft hat ein Problem, und es heisst Männergewalt. Männer, die Frauen töten. Männer, die Frauen vergewaltigen. Männer, die Frauen schlagen. Laut dem Bundesamt für Statistik sind Opfer von vollendeten Tötungsdelikten in einer ehemaligen oder bestehenden Paarbeziehung fast ausschliesslich Frauen (93 Prozent). Während die Tatverdächtigen vorwiegend männlich sind.