Sie arbeiten nicht mit dem Begriff Femizid. Warum?

Femizid ist nicht einheitlich definiert und wird von unterschiedlichen Organisationen anders genutzt. In der Wissenschaft ist das problematisch. Eigentlich beschreibt Femizid ja die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts – also motiviert durch patriarchale Strukturen, Frauenhass oder geschlechtsspezifische Machtverhältnisse. Das erfassen aber weder die amtlichen Statistiken noch unsere Daten vollständig. Motive sind ja oft schwer belegbar. Die Uno zum Beispiel definiert Femizid sehr breit. Es werden alle Tötungen von Frauen erfasst, auch wenn Mütter zum Beispiel ihre neugeborene Tochter töten. Das ist doch sehr fragwürdig. Es gibt auch Fälle, in denen ältere Männer ihre schwer kranke Frau töten, aus einem subjektiven Liebesmotiv, um Leid zu ersparen. Da stösst die Femizid-Definition an Grenzen. Wir konzentrierten uns deshalb auf die Tötung von Partnerinnen, aber auch von Prostituierten. Hier spielen geschlechtsspezifische Feindlichkeitselemente oft eine Rolle.