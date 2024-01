Das Thema Entschädigung wird nicht angesprochen

Doch eine Entschädigung bezahlen will der Multimillionär Gratian Anda offenbar nicht. «Er hat nicht über Geld gesprochen, obwohl das Thema in der Luft lag», sagt Irma Frei. Und darum betteln werde sie nicht. Er habe argumentiert, dass es nicht in der Verantwortung der Firma seines Grossvaters gelegen habe, dass Irma Frei so wenig Geld erhalten habe, sondern in der Verantwortung des Staates. Dieser habe mit seiner Politik dafür gesorgt, dass der Lohn weitgehend aufgebraucht worden sei für die Kosten der Wegsperrung.