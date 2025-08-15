Liebe Entdecker, Spürnasen und Ausgetretene-Trampelpfade-Verlasserinnen: Ihr müsst jetzt ganz stark sein, aber das Gerede vom Authentischen ist Schrott. «Authentisch» ist nicht mehr als die wacklige Hilfskrücke für das vage Gefühl, etwas Besonderes erlebt zu haben. Im Wort «authentisch» steckt die Christoph-Kolumbus-hafte Behauptung, vom Massentourismus unberührtes Terrain erobert zu haben, wo alles echter und damit besser ist. Wer a wie «authentisch» sagt, muss auch b wie «besserwisserisch» sagen – und das ist nur eins der Probleme dieser vergifteten Ferienfloskel.