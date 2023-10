In vielen Schweizer Familien ist Gewalt in der Kindererziehung nach wie vor an der Tagesordnung. In einer Studie der Universität Freiburg im Auftrag der Stiftung Kinderschutz Schweiz gaben rund 50 Prozent der 1605 befragten Väter und Mütter an, ihre Kinder im letzten Jahr körperlich oder psychisch bestraft zu haben.