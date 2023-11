Trotz Sensibilisierung gibt es viele Hürden

Laut einer Studie von GFS Bern im Auftrag von Amnesty International haben 42 Prozent der befragten Frauen ab 16 Jahren in Bars oder Clubs bereits sexuelle Belästigung erlebt. Am häufigsten in Form von unerwünschten Berührungen, Umarmungen oder Küssen, sexuell anzüglichen Kommentaren und Witzen oder einschüchternden Blicken.