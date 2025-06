Heute lebt Weideli in Kanada. «Endlich Anerkennung zu erhalten, ist schwer zu beschreiben», sagt sie. «Der Entscheid der Schweiz hat mir ein Gefühl von Frieden in mein Leben und in mein Herz gebracht, das ich nie zuvor verspürte.» Sie habe die positiven Veränderungen, die sie als Person erleben würde, unterschätzt: «Mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstwertgefühl und ein glückliches Herz.»