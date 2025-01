Vier Uhr morgens. Der Bergführer wartet in der Mönchsjochhütte auf seinen Gast. Bald werden sie gemeinsam den Mönch besteigen und dafür den vereisten Gipfelgrat überqueren müssen. In den letzten Jahren sind an dieser Passage mehr als zehn Personen in den Tod gestürzt. Der Bergführer erhält für diese Tour 750 Franken.