Weiter schreibt die Regierung, es könnte ein hoher wirtschaftlicher Schaden entstehen. Arbeitspersonal würde auf dem Markt fehlen, und die Erwerbsersatzkosten verdoppelten sich.

Klar kostet der Service Citoyen etwas, die Dienstleistenden sollen ja entschädigt werden. Doch es ist eine Investition in die Zukunft und in den Zusammenhalt. Das kommt auch unseren Unternehmen zugute. Wer einen Gesellschaftsdienst leistet, erlernt Kompetenzen und knüpft Kontakte, die für die Wirtschaft interessant sein können. Am Ende muss aber das Volk entscheiden, ob ihm diese Vorzüge das Geld wert sind.