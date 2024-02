Wie kam es zu dieser Neuerung?

Die Staatsanwaltschaften werden mit Anzeigen wegen Ehrverletzungen überflutet. Seit 2009 haben sich die Fälle mehr als verdoppelt, heisst es beim Bundesamt für Statistik. Dem will das Parlament entgegenwirken, indem man Antragsteller in Bagatellfällen etwas abschreckt. Denn bei Ehrverletzungsdelikten sei das Motiv für einen Strafantrag oft eher der Wunsch nach persönlicher Rache als die «Tatsache einer Rechtsgutverletzung», heisst es in der Botschaft des Bundesrats.