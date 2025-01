Die Zeit der Torschlusspanik

Und als wäre die Adventszeit nicht schon stressig genug, verfallen zwei Wochen vor Weihnachten auch noch alle in Torschlusspanik. Alles, was im bisherigen Jahr aufgeschoben oder ignoriert wurde, muss jetzt sofort angepackt werden. Dann prasseln im Minutentakt Mails ein mit Bitten: «Kannst du noch schnell ...», «Würdest du noch ...», «Deine Oma würde sich freuen ...». Nach der Altjahrswoche sind dann alle so frustriert und gebeutelt, dass wir unser Leben grundsätzlich überdenken müssen; der wahre Grund für all die Neujahrsvorsätze.