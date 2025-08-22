Das ist nicht nur eine unzulässige Verschleierung der Briefmarkenpreise als Steuer. Letztlich wird damit auch die Illusion aufrechterhalten, dass der Service public rentabel sein muss. Diese träumerische Haltung hat in der Vergangenheit schon einige Skandale provoziert; zu erwähnen seien der Betrugsfall bei Postauto oder die überhöhten Rechnungen der Ruag für Arbeiten des Bundes. Oder anders gesagt: Bundesunternehmen betrügen ihren Aktionär, um die von ihm geforderten Dividenden zu finanzieren.