Wie oft beurteilen Sie die Gefahrenkarten neu, wenn nichts passiert ist?

Etwa alle 10 bis 15 Jahre wird die Gefahr neu eingeschätzt. Aber wir überwachen die Entwicklungen dauernd. Neben den technologischen Fortschritten müssen wir heute auch die Auswirkungen des Klimawandels mit berücksichtigen. Wir arbeiten mit den Klimaszenarien des Bundes. Was bedeutet das für unser Gebiet, wenn es plötzlich doppelt so intensiv regnet? Hier müssen wir Annahmen treffen und auch an das Undenkbare denken. Also an Ereignisse, die bisher vielleicht noch nie beobachtet wurden.