Es sind Bilder wie aus einem Katastrophenfilm: Wassermassen und Geröll reissen eine Autobahn auseinander und spülen einen riesigen Teil der Strasse weg. So passiert auf der Autobahn A13 bei Lostallo im Misox – eine wichtige Verbindung zwischen Nord und Süd und Alternativstrecke zum ohnehin oft überlasteten Gotthard. Voraussichtlich im Juli soll die Strecke wieder einseitig befahrbar sein. Wann genau, ist noch nicht klar.



Lange Stauzeiten sind also programmiert, denn nun stehen die Sommerferien vor der Tür. Und viele möchten in dieser Zeit mit dem Auto ins Tessin, nach Italien oder an die Côte d’Azur fahren. Kann man die gebuchten Ferien allenfalls stornieren oder verschieben? Welche Rechte hat man, wenn man keine Lust auf Verkehrschaos hat?