Was ist passiert?

In der Herbstsession nahm das Parlament zwei Gesetzesvorlagen an, welche die Eigentümer stärken und die Rechte der Mieterinnen schwächen. Konkret sollen die Anforderungen für die Untervermietung strenger werden, die Anmeldung von Eigenbedarf durch die Vermieterschaft hingegen erleichtert werden. Dagegen hat eine Allianz um den Mieterinnen- und Mieterverband (MV) das Referendum ergriffen. Am Dienstag wurden die Unterschriften bei der Bundeskanzlei eingereicht.