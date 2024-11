Was früher mit «Big Brother» eine Horrorvision war, ist heute Realität: Intelligente Videosysteme mit hochauflösenden Kameras überwachen in der Schweiz die Strassen.



Sie scannen nicht nur die Kennzeichen von Autos, sondern auch die Gesichter der Fahrerinnen, wie der Beobachter schon früher thematisierte. So weiss die Polizei binnen Sekunden, wer gerade den Autobahnabschnitt passierte.