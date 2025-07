Und wieso macht Spanien so viel gegen Femizide? In der Schweiz gibt es ja nicht einmal eine offizielle Statistik dazu.

Der Grund dafür ist ein ganz schlimmer Fall, der Mord an Ana Orantes im Jahr 1997. Die Frau hatte am Fernsehen von ihrem gewalttätigen Ex-Mann erzählt, zwei Wochen danach passte dieser sie ab, zündete sie an und verbrannte sie bei lebendigem Leib. Die Leute sind deswegen in Massen auf die Strassen gegangen. 2004 beschloss Spanien dann ein fortschrittliches Gesetz zur Umsetzung eines landesweiten Systems. Der Erfolg zeigt sich heute.