So wie Ursula Waser erging es zwischen 1926 und 1973 rund 600 jenischen Kindern. Sie wurden ihren Eltern weggenommen und zwangsweise in Heimen, Erziehungsanstalten und bei Pflegefamilien «versorgt». Weil ihre Eltern arm waren oder nicht nach der damaligen gesellschaftlichen Norm lebten. Erwachsene, die als Minderjährige fremdplatziert worden waren, wurden unter Vormundschaft gestellt, in Anstalten untergebracht, mit einem Eheverbot belegt und in Einzelfällen auch zwangssterilisiert.