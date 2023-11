Eine kürzlich veröffentlichte Recherche von SRF zeigt auf, dass die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) in mehreren Kantonen Jugendliche im Gefängnis platziert, wenn sie für diese in Heimen oder in der Jugendpsychiatrie keinen Platz mehr findet. Betroffen sind Jugendliche, die weder Eltern noch eine Bezugsperson haben und therapeutische Betreuung bräuchten.