Sind sie noch zusammen oder nicht? Diese Frage hat die Luzerner Asyl- und Sozialbehörden über Jahre umgetrieben.



Hintergrund ist der folgende: Zeruel Hadishyon wird in Eritrea geboren. Er arbeitet dort als Lehrer, heiratet seine Frau Senaitom und bekommt einen Sohn.



Als dieser drei Jahre alt ist, flieht Hadishyon 2007 in die Schweiz. Ohne seine Familie. Sein Asylgesuch wird bewilligt. Gemäss Bundesrat werden in Eritrea beispielsweise Dienstverweigerer ohne Gerichtsverfahren von Militärkommandanten willkürlich bestraft und teilweise gefoltert.