Geht es nach dem Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg, wird ein ähnliches System auch in der Schweiz eingeführt. In einem Interview mit der NZZ kündigte Charles Morerod an, den Priesterausweis in seinem Bistum zu testen. «Und ich setze mich in der Bischofskonferenz dafür ein, es schweizweit umzusetzen. Noch sind nicht alle überzeugt, weil das französische System in der Deutschschweiz weniger bekannt ist.»