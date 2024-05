1. Ein Kirchengericht für die Schweiz

Im vergangenen Herbst kündigte Bischof Joseph Bonnemain an, bis Ende 2024 in der Schweiz ein kirchliches Strafgericht einzuführen.



Dieses Gericht sollte – ergänzend zum weltlichen Gericht – beispielsweise gegen einen fehlbaren Priester ein Berufsverbot verhängen oder ihn ganz aus dem Klerikerstand entheben können.



Das Problem: Heute liegt die oberste Gewalt in jedem Bistum beim Bischof, eine Gewaltenteilung gibt es nicht.