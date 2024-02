Seit kurzem ist in der EU die Verordnung zur Digitalisierung der Justiz in Kraft. Damit wird es für EU-Bürgerinnen und -Bürger bedeutend einfacher, grenzüberschreitend zu prozessieren. Also gegen Personen oder Firmen gerichtlich vorzugehen, die in einem anderen EU-Staat wohnen oder dort ihren Sitz haben. Etwa dann, wenn man im Ausland etwas bestellt und nur Schrott erhält.